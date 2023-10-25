На Хмельнитчине обломки "Шахеда" упали на критическую инфраструктуру

В Шепетовском районе Хмельницкой области обломки дронов упали на территории объекта критической инфраструктуры. К сожалению, есть раненые люди.

Взрывы в регионе раздавались ориентировочно в 3:22 25 октября. Кроме того, в Славуте Шепетовского района взрывы прозвучали после отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о последствиях взрывов в Хмельницкой области

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что уже четвертые сутки подряд враг атакует Хмельницкую область.

Этой ночью (против 25 октября – 24 Канал) в Хмельницком районе сбитые вражеские цели не нанесли вреда при падении обломков. Вместе с тем, к сожалению, в Шепетовском районе в результате сбития вражеских воздушных целей произошло их падение на территории объекта критической инфраструктуры,

– заявили местные власти.

К сожалению, взрывная волна повредила нежилые помещения, жилые дома и транспортные средства.

Сергей Тюрин рассказал, что только по состоянию на 7:23 24 октября за медицинской помощью в больницу обратилось 16 жителей из окрестных домов с разными ранениями.

Россия атаковала дронами: коротко