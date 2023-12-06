Работа ПВО в Хмельницкой области и новая финансовая помощь от Британии: хронология 651 дня войны

Украинская армия продолжает давать врагу отпор по всем направлениям фронта. Наши воины также проводят контрнаступательную операцию на Востоке и Юге.

Наше государство уже 6511 день противостоит России в полномасштабной войне. О главных событиях этого времени – в тексте 24 Канала.

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