Работа ПВО в Хмельницкой области и новая финансовая помощь от Британии: хронология 651 дня войны
Украинская армия продолжает давать врагу отпор по всем направлениям фронта. Наши воины также проводят контрнаступательную операцию на Востоке и Юге.
Наше государство уже 6511 день противостоит России в полномасштабной войне. О главных событиях этого времени – в тексте 24 Канала.
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Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около 1 часа ночи отметил, что жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что работают силы ПВО и призвал оставаться в укрытиях до завершения тревоги. Сообщали о "Шахедах", которые двигались по направлению к Одесщине. Позже "покраснели" центральные, восточные и южные регионы. Также сирена звучала и в Хмельницкой области. Речь идет о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 миллионов фунтов. Эти деньги являются частью общей суммы гуманитарной помощи от Британии для Украины в размере 127 миллионов фунтов стерлингов на 2023-2024 годы. В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных. В телеграмм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 окупантов за указанный период. Согласно списку "двухсотых" 144 омсбр, большинство погибших составляют солдаты, среди потерь заметно присутствие офицеров. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года. По его словам, фиксируются активности разного рода, а не только информационные кампании. Он отметил, что все информационные компании россиян напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. Юсов отметил, что ГУР МО буквально каждый день видит проявления такой пропаганды врага.
В Хмельницкой области сработало ПВО
В ряде областей Украины звучали воздушные тревоги
Великобритания объявила о новом пакете помощи для Украины
Россиянам тяжело в Крынках в Херсонской области
Украинская разведка фиксирует вспышку ИПСО
Первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин около 1 часа ночи отметил, что жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов.
Он отметил, что работают силы ПВО и призвал оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Сообщали о "Шахедах", которые двигались по направлению к Одесщине.
Позже "покраснели" центральные, восточные и южные регионы. Также сирена звучала и в Хмельницкой области.
Речь идет о новом зимнем пакете гуманитарной помощи Украине в размере почти 37 миллионов фунтов.
Эти деньги являются частью общей суммы гуманитарной помощи от Британии для Украины в размере 127 миллионов фунтов стерлингов на 2023-2024 годы.
В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных.
В телеграмм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 окупантов за указанный период.
Согласно списку "двухсотых" 144 омсбр, большинство погибших составляют солдаты, среди потерь заметно присутствие офицеров.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что оккупанты активировали свои усилия с ноября 2023 года.
По его словам, фиксируются активности разного рода, а не только информационные кампании.
Он отметил, что все информационные компании россиян напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. Юсов отметил, что ГУР МО буквально каждый день видит проявления такой пропаганды врага.