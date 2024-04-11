Россия 11 апреля в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами. В частности, взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.

Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.

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На Ивано-Франковщине прогремели взрывы

Корреспонденты Общественного сообщили, что в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Местные власти пока никак не комментировали эту информацию.

Россия в ночь на 11 апреля подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила по нашей стране ракеты. В частности, известно о взлете Ту-95 и сразу нескольких бортов МиГ-31К. Также не обошлось без пусков гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

До объявления об отбое воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Во Львове и области раздавались взрывы