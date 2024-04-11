На Ивано-Франковщине прогремели взрывы

11 апреля 2024, 06:34
Читати новину українською

Россия 11 апреля в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами. В частности, взрывы прогремели в Ивано-Франковской области.

Утром в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Сейчас детали неизвестны.

Смотрите также "Кинжал" в направлении Львова: в области работает ПВО

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы

Корреспонденты Общественного сообщили, что в Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Местные власти пока никак не комментировали эту информацию.

Россия в ночь на 11 апреля подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила по нашей стране ракеты. В частности, известно о взлете Ту-95 и сразу нескольких бортов МиГ-31К. Также не обошлось без пусков гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

До объявления об отбое воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.

Во Львове и области раздавались взрывы

  • Российские войска нанесли массированный ракетный удар на утро 11 апреля. Львовскую область атаковали "Кинжалами". Враг снова направил ракеты против Стрыя.
  • Уже в 05:57 поступила информация о работе ПВО, а через пять минут в Воздушных силах сообщили о том, что в направлении Львова летит "Кинжал".
  • В 06:01 корреспонденты 24 Канала сообщили, что слышали взрывы в городе. Впоследствии Козицкий также сообщил, что ракеты летят на Стрый и Стрыйский район.

Автор: Вікторія Кульженко