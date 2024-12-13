На Ивано-Франковщине прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, взрывы слышали на Ивано-Франковщине.

Утром 13 декабря в Ивано-Франковской области слышали звук взрывов. Об этом передает 24 Канал.

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На Ивано-Франковщине громко

Россия атакует Украину ракетами. В частности, на Ивано-Франковщине слышали взрывы. Воздушные силы сообщили о повышенной опасности для западных областей.

Пока неизвестно деталей относительно взрывов на Ивано-Франковщине. Официально власть никак это не комментировала, поэтому нужно дождаться подтверждения.

Впоследствии мэр города написал, что работает противовоздушная оборона. Больше никаких деталей он не приводил. Известно, что есть падение обломков в одном из сел. Обошлось без пострадавших.

Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и МиГ-31К. Взрывы прогремели во многих регионах Украины.