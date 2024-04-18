В Ивано-Франковске и области слышали звуки взрывов
В Ивано-Франковской области и в областном центре раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе атаки "Шахедами".
Первые взрывы, по данным журналистов, прозвучали в 6:44 18 апреля. Буквально за две минуты до этого мониторинговые телеграмм-каналы сообщали о двух беспилотниках врага в Ивано-Франковской области, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах на Франковщине
На Франковщине слышны звуки взрывов,
– сообщили корреспонденты Суспильного о 6:44 18 апреля.
После этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что "Шахеды" летят с севера Ивано-Франковска.
В 6:52 18 апреля журналисты сообщили о взрыве в Ивано-Франковске.
Оставайтесь в укрытиях! Вражеские дроны-камикадзе с юго-восточного направления Ивано-Франковска,
– заявили Воздушные силы ВСУ.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что все вражеские "Шахеды" летели на Франковщину, однако они могли изменить курс.
Ориентировочно в 7:06 18 апреля в Ивано-Франковске снова прогремел взрыв.
После него мониторинговые телеграм-каналы написали, что, мол, вражеские дроны по Ивано-Франковской области уже не летят.
Россия атаковала "Шахедами" ночью
- Воздушные силы ВСУ ориентировочно перед полуночью сообщили, что группа "Шахедов" находится на границе Полтавской и Черкасской областей. Дроны летели на Киевщину.
- Ориентировочно в 1 ночи на 18 апреля в Киевской области прогремели взрывы. Уже в 2:20 вражеские дроны летели на Староконстантинов Хмельницкой области. В 2:33 в Хмельницкой области прогремели взрывы, там работала ПВО.
- На рассвете Россия направила "Шахеды" на Запад Украины. Впоследствии сообщили, что дроны движутся в направлении Ивано-Франковской области, где и прогремели взрывы.