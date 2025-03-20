На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в частности Х-101, – руководитель ЦПД

В ночь на 20 марта украинские дроны атаковали военный аэродром в Энгельсе. Там был поражен склад с крылатыми ракетами типа Х-101 и Х-555.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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В районе авиабазы стратегической авиации "Энгельс" под Саратовом, где базируются Ту-95МС и Ту-160 детонировал склад с боеприпасами.

Ряду OSINT-сообществ уже удалось установить само место взрыва, рядом с самой авиабазой. При этом одни указывают именно на склад с боеприпасами, а другие утверждают, что были поражены места хранения горюче-смазочных материалов.

Однако известно, что в результате вторичной детонации были повреждены десятки зданий. На видео из сети слышно, что продолжают рваться стрелковые боеприпасы, очевидно, для авиационных пушек.

То есть это указывает именно на поражение именно склада с боеприпасами для стратегической авиации, а не с топливом.

Учитывая то, что на "Энгельс" базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 из состава 121-го и 184-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка "ВКС" РФ, то речь идет о крылатых ракетах типа Х-101 и Х-555,

– объясняют аналитики.

На детальных спутниковых снимках видно, как минимум, транспортные контейнеры для крылатых ракет, количество которых существенно уменьшилось за время войны. Также часть боеприпасов могла храниться, в легких сооружениях, защищающих только от погодных условий. И только часть из них – защищенных сооружениях