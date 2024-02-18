Битва за Авдеевку идет, делаем все возможное и невозможное, – Зеленский в обращении к украинцам

Владимир Зеленский вечером 18 февраля записал традиционное обращение к украинцам. Президент рассказал о продолжении борьбы и вспомнил в этом контексте битву за Авдеевку.

По словам главы государства за наших героев на этой неделе переживали все неравнодушные сердца. В этом контексте Зеленский поблагодарил наших защитников за героическую битву за город.

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Борьба украинцев и битва за Авдеевку

Зеленский отметил, что в этот день Украина завершает очень сложную неделю, поэтому важно отметить несколько вещей. В первую очередь глава государства поблагодарил всех, кто работает на оборону и помогает.

На этой неделе все неравнодушные сердца – и не только в Украине – переживали за наших героев, за нашу Авдеевку, за каждого ее защитника и за судьбу всех наших людей, за судьбу всего государства,

– подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что битва еще продолжается, и главное – это то, что украинское военно-политическое командование делает все возможное и невозможное, чтобы преодолеть российское зло и защитить как можно больше украинских жизней.

"Украинцы не впервые сражаются героически, но впервые в своей истории Украина достигла такой мировой солидарности и поддержки. И хотя бывают разные политические настроения в мире, различные вспышки проблем, которые рассредоточивают внимание, мы все равно – все вместе – делаем максимум, чтобы мир был с нами – с Украиной", – сказал Зеленский.

В частности, он отметил, что это делают для того, чтобы наши воины могли останавливать российских захватчиков и возвращать Украине украинское. Зеленский поблагодарил всех, кто бьется, помогает, а также сохраняет стойкость и решимость.

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Поддержка мира и соглашения о безопасности договоренности

Зеленский также рассказал о конкретной поддержке, которую предоставил нашему государству мир. В частности, этой неделе Украина подписала еще два соглашения о долговременном сотрудничестве и поддержке со странами-лидерами.

Германия. Франция. Очень амбициозные наши договоренности по безопасности. Еще раз спасибо господину канцлеру Шольцу, господину Президенту Макрону, всем в наших командах, кто готовил соглашения и зафиксировал именно то, в чем нуждаемся,

– отметил президент.

В этих соглашениях Украина, Германия и Франция зафиксировали оборонную поддержку, совместные политические шаги, дальнейшую систематизацию отношений между институтами наших государств ради большей безопасности и общей силы.

"Работаем и с другими нашими партнерами над новыми соглашениями – это будет очень эффективная и разветвленная архитектура гарантий безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это вещи, которые будут служить сдерживанию российской агрессии в будущем и помогать сейчас защищать независимость.

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Результаты Мюнхенской конференции

Кроме того, украинский глава высказался и о Мюнхенской конференции по безопасности. По словам главы государства, этого года было очень результативное участие.

Наш украинский взгляд на мировую повестку дня был поддержан партнерами. Я провел переговоры с лидерами Дании, Нидерландов, Чехии – имеем решение о дополнительной поддержке. Также с лидером Азербайджана – как всегда, хороший продуктивный разговор, который может укрепить оба наших народа и весь регион,

– отметил Зеленский.

К тому же он встретился с премьер-министром Бангладеш, с президентом Гватемалы. Отдельно с американскими партнерами, в частности, провел телефонный разговор с президентом Байденом.

"Очень важные акценты, и в частности – об Авдеевке и необходимости продолжения принципиальной и достаточной поддержки Украины. Переговоры с вице-президентом США – очень предметные. Встречи с конгрессменами – представителями обеих партий, обеих палат американского Конгресса", – рассказал он.

Президент также отметил, что каждый такой разговор максимально четко подтверждал ключевой смысл: именно Украина может остановить Путина и создать такие условия, чтобы он был наказан за все зло, которое наделал.

В конце концов Зеленский подчеркнул, чтобы Украина могла защитить свою землю, своих людей и нашу общую правду, всех в свободном мире, то наше государство не должно остаться в одиночестве. Глава государства подчеркнул, что поддержка и солидарность важны, ведь только вместе, в единстве можно победить в этой войне.

Напоследок президент подчеркнул, что украинцы должны быть и в дальнейшем устойчивыми и решительными. Кроме того, мы должны достичь наших, украинских целей в этой войне.