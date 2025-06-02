Финальные раунды войны: что самое важное в этот период

В боксе есть такое понятие, как последние раунды, где идет бой на выносливость, где важно просто не упасть раньше своего соперника.

Теперь все решает выносливость

Чем дальше продолжается война, тем ближе мы к этим финальным чемпионским раундам, когда нам просто надо стоять, держать оборону и пытаться сделать так, чтобы коэффициент потерь был не 1 к 3, а 1 к 5 или 1 к 7. Чтобы на одного украинского героя россияне теряли около 10 своих бойцов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте Результаты могут быть только осенью: почему переговоры сейчас – не более чем игра

В конце концов этот коэффициент приведет к тому, что рано или поздно у россиян начнут заканчиваться ресурсы. Не люди – людей у них много, – а техника, обученные военнослужащие, боеприпасы.

Мы уже сейчас видим, что половина всех боеприпасов, которые используют россияне, – это боеприпасы из Северной Кореи. Сначала они отдают свои складские запасы, а потом заходят в производство, которое длится определенное время.

Россия сейчас очень истощается для того, чтобы захватить хотя бы 10 квадратных километров украинской территории. И нам нужно просто не проиграть эту войну, не упасть раньше соперника. Поэтому, конечно, некоторые процессы происходят не на мотивации, а на дисциплине. Не потому, что все хотим, а потому, что нам всем надо выжить. Для этого нужно идти через нежелание отдельных людей понимать важность этого процесса.

Полное интервью Павла Казарина для 24 Канала – по ссылке.