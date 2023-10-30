На Юге и Востоке тревога из-за угрозы баллистики: в Запорожье слышали взрывы

На Востоке и на Юге Украины объявили воздушную тревогу. До этого предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

В частности, в Запорожье уже слышали взрывы. Детальнее о ситуации расскажет 24 Канал.

Важно В Одессе сразу после тревоги прогремели взрывы: предупреждали об угрозе баллистики

В Запорожье слышны взрывы

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога. После этого взрывы прогремели в Запорожье.



Где раздается воздушная тревога в Украине / Карта

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Мониторинговые каналы сообщали о ракете в направлении Запорожья и Днепра. Отмечали, что это баллистика из Северной части Крыма. В настоящее время вся информация уточняется.

Предварительно, россияне запускали баллистические ракеты "Искандер-М" из района Джанкоя в Крыму,

– пишут паблики.



Из района Джанкоя запустили ракеты / Фото из соцсетей

Интересно, что во временно оккупированном Крыму также была объявлена воздушная тревога. Движение транспорта в городе остановлено, а Крымский мост перекрыли.

По данным мониторинговых каналов, сейчас зафиксирована безумная активность вражеской авиации. Всего в воздухе около 30 бортов. А в акватории Черного моря – 5 бортов авиации. Поэтому возможны пуски ракет.

Враг ударил по Одессе