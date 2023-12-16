На Юге ночью Силы обороны уничтожили 12 "Шахедов": были ли попадания
Источник:Силы обороны Юга Украины
Российские захватчики ночью 16 декабря обстреляли Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". От обстрелов также страдал и Юг нашего государства.
В общей сложности, по предварительным данным, враг запустил по южным областям 12 "Шахедов". Их сбила наша противовоздушная оборона.
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"Шахедами" атаковали Юг Украины
В Силах обороны Юга Украины рассказали, что во время ночной атаки россияне направили свои ударные БПЛА типа "Шахед" с восточного побережья Азовского моря. В частности, российские воздушные цели были уничтожены в небе над Херсонской, Николаевской и Винницкой областями.
Попаданий не допущено. Но обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе,
– написали военные.
Силы обороны Юга Украины также отметили, что там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительным данным, информации о пострадавших – не поступало.
Прокомментировал ночные обстрелы и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что в ночь на 16 декабря силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили два вражеских БПЛА типа "Шахед".
В то же время, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в области были уничтожены 3 российских беспилотных летательных аппарата. Однако он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.
Россия снова атаковала Украину беспилотниками
- В Воздушных силах рассказали, что российская армия ночью 16 декабря запустила по Украине 31 беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". Наконец нашей противовоздушной обороне удалось сбить 30 вражеских воздушных целей.
- Военные отметили, что враг этой ночью атаковал "Шахедами" с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща и Курск. К уничтожению дронов-камикадзе привлекали мобильные огневые группы и другие подразделения Сил обороны.
- Командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что на Севере Украины уничтожили 14 российских "Шахедов". Из них 8 "приземлили" мобильные огневые группы.