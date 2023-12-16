На Юге ночью Силы обороны уничтожили 12 "Шахедов": были ли попадания

Российские захватчики ночью 16 декабря обстреляли Украину беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед". От обстрелов также страдал и Юг нашего государства.

В общей сложности, по предварительным данным, враг запустил по южным областям 12 "Шахедов". Их сбила наша противовоздушная оборона.

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"Шахедами" атаковали Юг Украины

В Силах обороны Юга Украины рассказали, что во время ночной атаки россияне направили свои ударные БПЛА типа "Шахед" с восточного побережья Азовского моря. В частности, российские воздушные цели были уничтожены в небе над Херсонской, Николаевской и Винницкой областями.

Попаданий не допущено. Но обломками сбитых БПЛА повреждено админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе,

– написали военные.

Силы обороны Юга Украины также отметили, что там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. По предварительным данным, информации о пострадавших – не поступало.

Прокомментировал ночные обстрелы и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что в ночь на 16 декабря силы и средства противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили два вражеских БПЛА типа "Шахед".

В то же время, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в области были уничтожены 3 российских беспилотных летательных аппарата. Однако он отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе.

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