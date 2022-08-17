На Юге россияне 9 раз штурмовиками и ударными вертолетами атаковали ВСУ
Источник:Оперативное командование "Юг"
российские оккупанты били по украинским позициям штурмовой авиацией и ударными вертолетами. К счастью, среди ВСУ потерь нет.
О том, как прошли сутки 16 августа на Юге, сообщили на странице оперативного командования региона в фейсбуке. Правда, там смолчали о взрывах в Крыму. Впрочем, некоторую информацию ранее обнародовали в воздушных силах.
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россия атаковала ВСУ на Юге
В течение боевого дня штурмовой авиацией и ударными вертолетами 9 раз ударили по нашим позициям, в том числе и с применением ракеты класса "воздух – воздух" по нашему самолету. Наши потери не допущены,
– сообщило командование.
Там также объяснили, что россияне на Юге:
- остаются на своих заранее обустроенных рубежах обороны, без существенных изменений в количественном составе;
- выдвинули десантно-штурмовой взвод в направлении Белой Криницы, чтобы разведать боем состояние наших позиций. Однако враги успеха не имели и отступили;
- ограничивают ВСУ в продвижении по суше и повышает активность авиационных и ракетных атак.
Стоит вспомнить, что российские оккупанты ударили по портовой инфраструктуре Николаева реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". К счастью, люди не погибли.
Однако они также атаковали Никополь с использованием реактивной системы залпового огня "Град" и тяжелой ствольной артиллерии.
"Повреждены три дома и общеобразовательная школа. Ранены двое гражданских", – рассказало командование.
оккупанты несут потери на Юге
Авиация Вооруженных Сил Украины атаковала очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники возле Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
Более того, ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач достигли того, что враг потерял:
- 15 единиц личного состава;
- 1 противотанковый ракетный комплекс;
- 6 единиц автомобильной, в том числе – бронированной техники.
Однако окончательные потери врага доразведываются.
В Черном море до сих пор есть вражеские ракеты
Российские оккупанты в Черном море не изменили количество своих сил. Там находятся 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".
Поэтому угроза ракетных ударов остается актуальной и с моря, и с воздуха, и с временно оккупированной суши,
– предупредило ОК "Юг".
Кратко о ситуации на Юге
- Утром 16 августа в селе Майское в Крыму произошла детонация российских боеприпасов. Эту информацию подтвердила россия, местных жителей эвакуировали.
- В этот же день оперативное командование "Юг" заявило, что российские оккупанты пытались попасть в тыл наших Вооруженных Сил. К счастью, украинские воины полностью разрушили враждебные намерения.
- Руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко заявил, что после взрывов на военных объектах во временно оккупированном Крыму россия потеряет наступательные возможности. В частности, проблемы с авиационной и артиллерийской поддержкой своей армии.
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