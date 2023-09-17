На Юге звучала воздушная тревога: Россия могла запустить ракеты

В обед 17 сентября на Юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что российские захватчики выпустили ракеты.

Да, оккупанты выпустили ракету по Югу Украины, в результате чего во многих областях объявили воздушную тревогу.

Смотрите также: Смешанная атака и попадание в Одесскую область: все, что известно о утренних обстрелах Украины 17 сентября

Что известно об атаке по Югу Украины

Ночью оккупанты тоже атаковали южные регионы

В Воздушных силах сообщили, что угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей прошла.В Одесской области объявили об отбое воздушной тревоги.СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области.О ракетной опасности предупредили в Херсонской области.Воздушная тревога была объявлена ​​в Одесской и Николаевской областях.Воздушные силы сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Поэтому существует угроза применения авиационного вооружения. Людей призывали уходить в укрытие во время воздушной тревоги.

Отметим, что в ночь на 17 сентября Россия атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. В общей сложности оккупанты выпустили 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 10 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Главным направлением удара был юг Одесской области. Наши защитники уничтожили 12 воздушных целей, однако известно, что россияне попали в аграрное предприятие.