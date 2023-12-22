На Юге украинские защитники уничтожили сразу 3 вражеских бомбардировщика Су-34

Украинские защитники уничтожили 3 российских бомбардировщика Су-34 на Юге. Все вражеские борта сбили около полудня.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Он также добавил, что на одном из сбитых "Шахедов" украинские защитники нашли "послание" от россиян. Олещук добавил, что с радостью "ответил" на пожелания оккупантов и передал им свой "ответ", сообщает 24 Канал.

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Сегодня, в полдень, на Южном направлении – минус три российских истребителя-бомбардировщика Су-34! Вечного полета "братья",

– написал Олещук.



Украинские защитники сбили 3 российских истребителя / Инфографика Воздушных сил

Олещук также поблагодарил украинских защитников за меткую боевую работу.

Что известно об истребителях Су-34 Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в России называют "новейшей разработкой", правда, создали его еще во времена СССР, а первый полет на нем совершили еще в 1990 году. Впрочем, серийное производство Су-34 Россия наладила только в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения оккупанты начали применять эти истребители для нанесения авиационных ударов управляемыми и фугасными авиабомбами.

К слову, днями ранее россияне сами же сбили свой самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Как сообщил Олещук, украинские защитники лишь сказали спасибо российским зенитчикам, которые сбили свой же борт.

Возле острова Змеиный сбили Су-24М

Возле острова Змеиный 5 декабря украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-24М. Как сообщил Николай Олещук, борт, который был под прикрытием истребителя Су-30СМ, пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг", украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую "сушку" вслед за "русским военным кораблем",

– иронично прокомментировал потерю россиян Олещук.