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27 октября, 13:42
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Обновлено - 13:59, 27 октября

Самая значительная деэскалация с 2022 года: как долго продлится перемирие в Олешках

Даниил Жоров

На южном участке фронта в районе Олешек 27 октября в 03:00 вступил в силу масштабный режим прекращения огня. Временное затишье, направленное на разблокирование города, продлится до вечера 1 ноября.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

Сколько будет продолжаться остановка боевых действий? 

Вблизи оккупированных Олешек в Херсонской области с 3:00 27 октября продолжается "режим тишины". По его словам, этот шаг стал самым существенным снижением военного напряжения за длительное время. 

Это самая большая деэскалация с 2022 года, 
– подчеркнул Арахамия. 

Политик добавил, что каждое подобное деэскалационное усилие приближает долгожданный мир в Украине. Он отметил, что договоренности о прекращении огня на крупнейшем участке южного фронта удалось достичь в рамках инициативы первой леди США Мелании Трамп. 

Установленный режим тишины рассчитан на несколько дней и будет действовать до 22:59 1 ноября. Временное прекращение боевых действий направлено на предоставление возможности провести необходимые гуманитарные мероприятия для населения прифронтовой зоны. 

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что режим прекращения огня в определенном районе Херсонщины установили исключительно для доставки помощи горожанам и подготовки к свободному передвижению гражданских лиц. Военные призвали людей не доверять непроверенным сообщениям и не распространять слухи о маршрутах и ​​времени движения гуманитарных колонн. 

Ранее стало известно, что договоренности с Россией о спасении гражданского населения предполагают три ключевых шага. Во-первых, введение режима тишины, во-вторых, будет доставлен гуманитарный груз в Олешки, в-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек.

Связанные темы:

Прекращение огня
Война России с Украиной Олешки Херсонская область Гуманитарные коридоры
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