На Юге ВСУ за сутки нанесли более 100 поражений врагу: уничтожен склад топлива возле Чернобаевки

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать российских оккупантов. Вооруженные Силы Украины ликвидируют как личный состав врага, так и технику и боеприпасы.

На Юге ВСУ продолжают наносить удары врагу

Так ВСУ каждый день делают нас ближе к победе. В частности, украинские воины уничтожают противника и на Юге Украины. Только за последние сутки там было нанесено более 100 поражений врагу. Об этом заявили в оперативном командовании "Юг".

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По оперативной информации, подразделения "Юга" совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций.

Огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи знаменитой Чернобыевки.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

29 рашистов;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

танк Т-72;

другую бронированную технику.

Оперативная обстановка на Юге Украины: смотрите видео

Потери оккупантов: последние новости

По состоянию на утро 16 мая Россия потеряла в войне против Украины уже 27 400 военных.

За сутки 16 мая нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить пять вражеских воздушных целей. Также ударная авиация Вооруженных Сил Украины нанесла огневое поражение пункту управления батальонно-тактической группы российских оккупантов.

Украинские защитники в зоне Операции Объединенных Сил за сутки отбили в общей сложности 11 атак оккупантов. Нашим военным при этом удалось уничтожить 1 зенитный ракетный комплекс "Тор", 5 вражеских танков, 6 артиллерийских систем, из них 3 реактивные системы залпового огня, 12 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль российских оккупантов.

Между тем в оперативно-тактическом командовании "Восток" сообщили, что на Востоке Украины в течение 16 мая удалось нанести оккупантам немало боевых потерь, в частности личного состава – до 178 российских оккупантов.

Холоднояровская бригада продолжает уничтожать технику оккупантов в Харьковской области. В этот раз под раздачу попали танки захватчиков – от вражеской техники остались только обломки.

В воздушном командовании "Юг" сообщили, что днем 16 мая украинские военные обнаружили крылатую ракету типа "Х". Ракету, выпущенную из вражеского истребителя в направлении города Одессы, успешно уничтожили украинские защитники.

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