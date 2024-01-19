На какие регионы потеряет влияние Путин, если проиграет в Украине: мнение руководителя СВР

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко написал колонку для журнала The Economist. В ней рассказал, как Запад может помочь Украине и в чем Россия и ее "ось зла" имеют преимущество над западными странами. 24 Канал пересказывает главные тезисы.

На Западе поняли, что Путин не остановится на Украине. Последние несколько недель тревожные предупреждения от стран НАТО о возможной войне раздаются все чаще.

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Как Путин видит свою победу над Украиной и на какие другие регионы хочет влиять

Он стремится аннексировать украинские территории, которые провозгласил "историческими русскими землями", и создать политическое образование, "которое полностью зависит от Москвы в управлении теми украинскими землями, которые не могут быть непосредственно аннексированы".

Поражение Украины откроет двери для российских побед на постсоветской территории. В то же время победа Украины ознаменует поражение Путина на этих же территориях.

Кремль понимает, что, если Украина падет, ему будет легче вернуть себе другие бывшие советские республики. Если же Украина устоит, это лишь вопрос времени, когда Россия потеряет влияние на Южный Кавказ и Центральную Азию,

– пишет Литвиненко.

Поражение Украины позволит пересмотреть политическое устройство мира

Героизм Сил обороны, сплоченность населения и поддержка Запада – вот три кита, которые помогают держаться нашему государству. Поддержка партнеров "усиливает глобальное измерение войны и делает невозможным достижение Россией ее наполеоновских целей".

Путин надеется, что если Украина падет, то будет эффект домино. Америка и Запад в целом быстро потеряют глобальное влияние, ведь для США это станет вторым унижением после Афганистана Тогда можно будет установить "новый, многополярный мировой порядок, где важнейшие вопросы будут решаться несколькими конкурирующими крупными державами, включая Россию".

Государствами, господствующими в этом обновленном мире, Литвиненко называет Россию, Китай, Северную Корею, Иран и ряд стран глобального Юга. Все они надеются извлечь выгоду от роста геополитической напряженности и все они входят в неформальную коалицию, поддерживающую Россию.

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Что делает антизападная коалиция, стремящаяся дестабилизировать мировой порядок:

оказывает политическую и материальную поддержку российской агрессии (поставляет артиллерийские снаряды, беспилотники и другую военную технику и технологии);

"уделяет много энергии экономической, кибернетической, информационной войне и другим подрывным действиям".

Россия знает, что победа, к которой она стремится в Украине, будет иметь глобальный эффект. Россия также понимает, что она не может добиться своих целей там, не нарушив мировой порядок. (...) Россия и ее сообщники имеют большую привилегию. Они борются с применением грубой силы за создание нового мирового порядка, в то время как многие на Западе стремятся прежде всего использовать мягкую силу для сохранения старого порядка, возникшего после холодной войны.

– заключает глава СВР.

Он замечает: сторонники статуса-кво фактически сами налагают на себя ограничения. Но если Россия проиграет в войне против Украины, это подорвет ее глобальные цели.

"Укрепление обороноспособности и безопасности Украины, обеспечение устойчивости общества и государства – это самый простой и дешевый способ для Запада остановить Россию и другие ревизионистские государства", – говорится в материале.

Какой должна быть эффективная и адекватная поддержка от Запада:

продолжительной (до прекращения российской агрессии);

всеобъемлющей (должна охватить политическую, экономическую, военную и разведывательную поддержку, а также помощь в противодействии кибервойне и дезинформации).

В чем уникальность договора о безопасности с Великобританией

Он не только отвечает приведенным выше критериям поддержки. Литвиненко вводит его в более широкий исторический контекст.

"За исключением стран Балтии, которые сейчас являются членами ЕС и НАТО, это было третье соглашение такого рода между бывшей советской республикой и другой страной. Первые две – между Турцией и Азербайджаном в 2021 году и между Францией и Арменией в 2023 году – оказали определенное влияние на Южный Кавказ, но не изменили правила игры. Соглашение между Украиной и Великобританией может оказаться гораздо более важным", – считает Литвиненко.

Украинско-британское соглашение "затрагивает сердцевину бывшей Российской империи", ведь Путин считает Украину неотъемлемой частью "исторической" России.

Это первое соглашение между Украиной и большим государством, которое закрепляет новую геополитическую реальность в юридическом соглашении. Оно знаменует собой глубочайшее смещение в подходе Запада к российской концепции "сфер влияния". Сдержанная реакция британских СМИ на соглашение показывает, насколько нормальна и рутинна англо-украинская оборона,

– заключает глава Службы внешней разведки.