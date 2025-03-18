Бомба замедленного действия: Украине категорически нельзя соглашаться на несколько уступок России

Требования, которые выдвигает Россия, неприемлемы для Украины. Они направлены на то, чтобы ослабить государство.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что Украина должна снять с повестки дня обсуждение любых вопросов о передаче территорий. Это неприемлемо и не должно обсуждаться.

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Изменения в Конституции Украины, которые диктует Россия, уменьшение украинской армии, сокращение военно-промышленного комплекса – это категорически неприемлемо.

"Это создает серьезную угрозу на будущее, это атомная бомба под Украину в перспективе от 5 до 15 лет. Если мы на это пойдем, у нас не будет ни армии, ни ВПК, и Россия сможет нас захватить, применив лишь условно полицейские силы", – сказал Иван Ступак.

Условия для Украины

Он добавил, что территории, которые Украина не контролирует, будут обсуждаться. Одно дело – позиция государства, совсем другое – когда посторонние страны заставляют Украину внести изменения в Конституцию и вычеркнуть некоторые регионы из состава Украины, например Крым, Донецкую и Луганскую области.

"Я очень хочу, чтобы Дональд Трамп был последовательным. Чтобы не просто летел по верхам. Это должно быть логично и последовательно, потому что Россия действует достаточно последовательно. Они не отступают от своей позиции. Американцы больше прыгают с ветки на ветку, Трампу важно получить быстрые результаты. Офис простых решений", – добавил Ступак.

Важно! Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями гражданского общества еще раз отметил "красные линии". Он сказал, что украинская сторона не обсуждает нейтральный статус и уменьшение численности Вооруженных сил.

Иван Ступак отметил, что ограничения на количество военнослужащих и техники накладываются на агрессора. Сейчас же ограничения предлагают наложить на жертву.

Это вершина иррациональности! Дональд Трамп не очень прагматичный и последовательный. Такие ограничения на жертву не накладываются. Наоборот, жертва имеет право защищаться – вооружиться пистолетом, автоматом, пулеметом или пушкой,

– подытожил Ступак.

Он добавил, что если бы Украина попыталась напасть на другое государство, только тогда на нее можно было бы накладывать ограничения. Поэтому эти ограничения не обсуждаются, и Украина должна отстаивать эту позицию.

Напомним, что Путин вроде готов к перемирию, но с условиями, неприемлемыми для Украины, в частности прекращением мобилизации и обучения военных. Трамп должен принять решение о дальнейшей коммуникации с Россией.