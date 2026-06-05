На Киевщине гремят взрывы: враг атакует регион дронами

Утром 5 июня российские ударные беспилотники добрались до Киевской области. Местные слышат звуки взрывов.

Об этом информирует Киевская ОВА.

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Враг атакует Киевскую область

В 7:53 на Броварской район Киевской области распространилась угроза удара вражеских беспилотников.

Воздушные силы писали о движении БпЛА с Черниговщины на Киевскую область.

Уже в 8:09 местные власти проинформировали о повышенной угрозе удара и работе сил противовоздушной обороны.

Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,

– написали в ОВА.

Уже через несколько минут в этом районе прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

Вместе с этим в ОВА напомнили не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и в очередной раз призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Где сейчас раздается сигнал воздушной тревоги: смотрите на карте

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Где недавно гремели взрывы в Украине?

Вечером 4 июня противник атаковал Запорожье ударными дронами. В результате удара повреждены 3 автомобиля и остекление многоквартирного жилого дома, вспыхнула трава на открытой территории на площади 10 квадратных метров. Погибла одна женщина.

Взрывы гремели в Запорожье и утром 5 июня. Под прицелом врага оказался частный сектор, в частности повреждения получили 11 домов.

4 июня российские войска ударили дронами по Днепру. В результате атаки повреждения получила логистическая компания – объекте вспыхнул пожар.