На Киевщине и еще в нескольких областях тревога: есть ракетная опасность
25 апреля 2024, 06:27Читати новину українською
Утром 25 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.
Об этом сообщают в Воздушных силах. Тревога начала распространяться по Украине в 06:12.
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Враг атакует ракетами
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Миргорода. В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу. Как позже сообщили в Воздушных силах, причиной этого стала ракетная опасность.
06:25, 25 апреля
06:18, 25 апреля
06:12, 25 апреля
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Миргорода.
В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу. Как позже сообщили в Воздушных силах, причиной этого стала ракетная опасность.