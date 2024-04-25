На Киевщине и еще в нескольких областях тревога: есть ракетная опасность

Утром 25 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.

Об этом сообщают в Воздушных силах. Тревога начала распространяться по Украине в 06:12.

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