На Киевщине и еще в нескольких областях тревога: есть ракетная опасность

25 апреля 2024, 06:27
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Утром 25 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала ракетная опасность.

Об этом сообщают в Воздушных силах. Тревога начала распространяться по Украине в 06:12.

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Враг атакует ракетами

06:25, 25 апреля

Воздушная тревога распространилась на Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области.


Карта тревог в Украине по состоянию на сейчас / Скриншот

06:18, 25 апреля

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Миргорода.

06:12, 25 апреля

В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу. Как позже сообщили в Воздушных силах, причиной этого стала ракетная опасность.

Автор: Анжеліка Байбак