На Киевщине прогремели взрывы: там работает ПВО

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для не угрозы. На этот раз под ударом оказалась Киевская область.

Ночью 24 декабря на Киевщине зафиксировали вражеские БпЛА. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военные администрацию.

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Работают силы ПВО

В Киевской областной военной администрации предупредили о том, что на территории области зафиксировали вражеские беспилотные летательные аппараты. Также отметили, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, там также призвали ни в коем случае не пренебрегать правилами безопасности. Во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать безопасностью.

Кроме этого, взрывы также раздавались и в Запорожье. Сейчас детали неизвестны, нужно дождаться официальной информации.

Россия атакует ударными дронами-камикадзе. Воздушную тревогу объявили и в Киеве.