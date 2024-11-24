На Киевщине прогремели взрывы: там работают силы ПВО
Российские оккупанты продолжают атаковать "Шахедами" Киевскую область. Так, в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Россияне атакуют "Шахедами" Киевскую область
В 14:49 в Киевской ОВА сообщили, что в области зафиксировано движение вражеских БпЛА.
В регионе работают силы ПВО,
– добавили там.
Там попросили сохранять информационную тишину и не делать фото и видео работы наших защитников.
Отметим, что в Воздушных силах в половине 3 часов дня сообщали о движении вражеских БПЛА. В частности, там указывалось о БпЛА в северной части Киевской области. А также отмечалось о вражеских дронах, находившихся в восточной части Киевщины, держа юго-западный курс.
Также о движении большого количества ударных БпЛА в направлении Киевщины, отмечали мониторы.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.