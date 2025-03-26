На Киевщине прогремели взрывы: там работала ПВО
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на Киевщине работала ПВО.
В киевской области 26 марта 2025 года работала ПВО. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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Что известно об этом
В Киевской области прогремели взрывы. В регионе зафиксировали работу противовоздушной обороны. Пока нет никаких деталей относительно этого.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью и игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В Харькове вечером 26 марта прогремели взрывы после удара российских беспилотников, был зафиксирован прилет в Киевском районе. Над городом еще кружили вражеские дроны, а жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или соблюдать правило двух стен.