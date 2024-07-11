На Киевщине работает ПВО: область под ударом ракет и "Шахедов"

Российские войска продолжают терроризировать мирные города Украины. В частности, вечером 11 июля страна-агрессор выпустила ракеты и "Шахеды".

В частности, под ударом в очередной раз оказался Киев. В Киевской ОВА сообщают о работе ПВО в Киевской области.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Сначала мониторинговые каналы сообщили о том, что на юге Киевской области зафиксированы крылатые ракеты типа "Калибр".

Уже через некоторое время начала появляться информация о работе ПВО на Киевщине. Уже в 20:53 в Киевской ОВА официально подтвердили информацию то, что в регионе работают силы ПВО.

Там отметили,, что не стоит снимать и выкладывать в сеть работу украинских защитников. Также горожан призвали оставаться в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Заметим, что ракеты держали западный курс. Уже через несколько минут появилась информация о взрывах в Хмельницкой области. Под ударом в очередной раз оказался Староконстантинов.