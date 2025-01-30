На Киевщине работает ПВО: "Шахеды" атакуют Украину

Ночью 30 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом вражеских "Шахедов" оказалась в частности Киевщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Дроны атакуют Киев и область

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 00:48. Впоследствии угроза распространилась и на столицу.

В 02:06 в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона зафиксированы БПЛА.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в публикации.

В ОВА также призвали граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Около 02:11 взрывы прогремели также в Киеве.

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К слову, во время атаки российских беспилотников один из "Шахедов" попал в многоэтажное здание в Сумах. В результате удара были повреждены окна и стены, на месте уже работает "скорая" и спасатели.