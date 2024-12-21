В Киевской области работала ПВО: враг атаковал "Шахедами"

Россия продолжает свою атаку дронами-камикадзе типа "Шахед" по Украине 21 декабря, которая продолжается еще со вчерашнего дня. Ударные беспилотники были в Киевской области.

По вражеским целям работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Сигнал воздушной тревоги на территории Киевской области прозвучал ориентировочно в 13:31 из-за опасности ударных БПЛА. Незадолго до этого Воздушные силы сообщали о "Шахедах", которые двигались со стороны Черниговской области.

Уже в 13:38 Киевская областная военная администрация сообщила, что в области зафиксированы враждебные цели. Согласно обнародованной информации, по ним в регионе работали силы противовоздушной обороны, из-за чего иногда может быть громко.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

​​​ – говорится в сообщении.

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Кстати, напомним, что ночью 20 декабря Киевская область также оказалась под атакой дронов. В результате на территории Бориспольского района произошло возгорание складского помещения площадью 15 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших, к счастью, не было.