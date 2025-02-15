В Киевской области – взрывы: ПВО работают по "Шахедам", в Киеве раздается тревога

Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В Киевской области слышали взрывы.

Вечером 15 февраля оккупанты начали атаку "Шахедами" на Украину. После 22:00 тревога досталась и Киевской области, впоследствии опасность была объявлена ​​и для столицы, передает 24 Канал.

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В Киевской области работают силы ПВО

В 23:01 в Киевской ОВ предупредили о движении враждебных БПЛА в области. Там рассказали о работе в регионе противовоздушной обороны.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– напомнили местные власти.

Напомним, что во время ночной атаки 14 февраля вражеский дрон попал в укрытие на ЧАЭС. По состоянию на утро 15 февраля продолжалась ликвидация пожара, возникшего из-за возгорания заполнителя наружной обшивки арки НБК. Утечка радиации не была зафиксирована.