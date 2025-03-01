На Кировоградщине прогремели взрывы
Россия атакует Украину "Шахедами". Вечером 1 марта взрывы прогремели на Кировоградщине.
В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Андрея Райковича.
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Что известно о взрывах на Кировоградщине
Воздушную тревогу на Кировоградщине объявили в 20:56.
По обновленным данным от Воздушных сил в 21:36, российские ударные БПЛА фиксировали в центральной и южной части Кировоградщины. Они держали курс северо-западный.
Не пренебрегайте безопасностью. Работают наши защитники неба. Берегите себя и своих близких!
– написал председатель ОВА 22:19.
О возможных последствиях взрывов пока не сообщается.
Напомним, что вечером 1 марта от атаки "Шахедов" пострадала Сумщина и Запорожье.
В Сумской общине БпЛА попал в частный дом. В общем повреждены 3 дома. Также атака была осуществлена на объекты критической инфраструктуры Ахтырского района.
А в Запорожье "Шахед" попал в четырехэтажный жилой дом. Пострадала 31-летняя женщина.