На Кировоградщине прогремели взрывы

Россия атакует Украину "Шахедами". Вечером 1 марта взрывы прогремели на Кировоградщине.

В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Андрея Райковича.

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Что известно о взрывах на Кировоградщине

Воздушную тревогу на Кировоградщине объявили в 20:56.

По обновленным данным от Воздушных сил в 21:36, российские ударные БПЛА фиксировали в центральной и южной части Кировоградщины. Они держали курс северо-западный.

Не пренебрегайте безопасностью. Работают наши защитники неба. Берегите себя и своих близких!

– написал председатель ОВА 22:19.

О возможных последствиях взрывов пока не сообщается.

Напомним, что вечером 1 марта от атаки "Шахедов" пострадала Сумщина и Запорожье.

В Сумской общине БпЛА попал в частный дом. В общем повреждены 3 дома. Также атака была осуществлена на объекты критической инфраструктуры Ахтырского района.

А в Запорожье "Шахед" попал в четырехэтажный жилой дом. Пострадала 31-летняя женщина.