В регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника ОВА Андрія Райковича.

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Що відомо про вибухи на Кіровоградщині

Повітряну тривогу на Кіровоградщині оголосили о 20:56.

За оновленими даними від Повітряних сил о 21:36, російські ударні БпЛА фіксували у центральній та південній частині Кіровоградщини. Вони тримали курс північно-західний.

Не легковажте і не нехтуйте безпекою. Працюють наші оборонці неба. Бережіть себе і своїх близьких!

– написав голова ОВА 22:19.