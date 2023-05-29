На Красной площади была угроза взрыва: музей эвакуировали

Возле Кремля снова неспокойно. Минеры анонсировали взрыв в музее на Красной площади, поэтому эвакуировали людей.

Так, исторический музей на Красной площади был эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом написали в российских телеграмм-каналах, информирует 24 Канал.

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Сообщение от минера

На электронную почту музею поступило письмо с информацией о минировании. Туда отправили кинологов и саперов, а на эвакуацию вроде бы дали 15 минут.

Минеры угрожали, что взрыв произойдет в 13:30, поэтому из музея вывели около 200 человек.

Россияне уверяют, что проверили помещение музея и взрывчатки там не было. Говорят, что уже намерены принимать посетителей.

Взрывы у Кремля

В последнее время на Красной площади в Москве стало достаточно тревожно. К примеру, ночью 3 мая в районе Кремля раздались 2 взрыва. Очевидцы видели искры в небе и людей с фонариками у кремлевской стены после "хлопка".

Путинская прессслужба в традиционном стиле заявила, что Украина ночью "пыталась нанести удар по Кремлю". Уверяли, что российские военные и спецслужбы "вывели из строя два беспилотника, которые атаковали Кремль". Пострадавших, к сожалению, не было.