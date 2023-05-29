Так, історичний музей на Червоній площі евакуювали через загрозу вибуху. Про це написали у російських телеграм-каналах, передає 24 Канал.

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Повідомлення від мінера

На електронну пошту музею надійшов лист з інформацією про мінування. Туди відправили кінологів та саперів, а на евакуацію нібито дали 15 хвилин.

Мінери погрожували, що вибух станеться о 13:30, тому з музею вивели близько 200 людей.

Росіяни запевняють, що перевірили приміщення музею та вибухівки там не було. Кажуть, що вже намірились приймати відвідувачів.

Вибухи біля Кремля

Зазначимо, що останнім часом на Червоній площі в Москві стало досить тривожно. Наприклад, вночі 3 травня в районі Кремля пролунали 2 вибухи. Очевидці бачили іскри в небі та людей з ліхтариками біля кремлівської стіни після "бавовни".

Путінська пресслужба у традиційному стилі заявили, нібито Україна вночі "намагалася завдати удару по Кремлю". Запевняли, начебто російські військові та спецслужби "вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль". Постраждалих, на жаль, не було.