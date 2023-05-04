На Кубани из-за "попадания беспилотника" пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Ночь против 4 мая на Кубани оказалась тревожной. Пропагандисты снова пишут о якобы "нападении беспилотниками".

По их словам, в результате попадания пожар вспыхнул в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода. Инцидент произошел в ночь на 4 мая.

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Что известно о пожаре на Кубани

Пожар произошел в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Как сообщили в экстренных службах, его причиной стало падение беспилотника,

– написали пропагандисты.

Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что якобы подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По состоянию на 4:35 4 мая там работали 48 пожарных и 16 единиц техники. Традиционно чиновник написал, что якобы россияне не пострадали и угрозы для них нет. Однако известно, что оккупанты могут врать.

Впоследствии Кондратьев написал о локализации пожара на 400 квадратных метрах. В 5:27 4 мая он заверил, что пожар уже полностью ликвидирован.

Пожар на нефтебазе на Кубани / Фото скриншоты и телеграм-каналов

Пожар на нефтебазе на Кубани: смотрите видео

На Кубани горел резервуар нефтеперерабатывающего завода: смотрите видео

Инцидент на Кубани: смотрите видео

На Кубани горел резервуар нефтеперерабатывающего завода: смотрите видео

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