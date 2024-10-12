На Курщине Россия пыталась оттеснить наши позиции, – Зеленский

Президент Зеленский обратился к украинцам. Глава государства рассказал о ситуации на фронте. В частности, о ходе операции ВСУ в Курской области.

Несколько дней подряд российские пропагандисты сообщают о наступлении окупантов на Курщине. По словам главкома Александра Сырского, страна-агрессорка перебросила туда 50 тысяч военных с других направлений.

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Враг пытается "реабилитироваться"

В вечернем обращении к украинцам президент Зеленский сообщил, что заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ по обстановке на разных участках фронта, в частности, на Курщине.

Президент признал, что ситуация непростая. оккупанты пытались оттеснить наши позиции, но защитники продолжают держат рубежи.

Относительно Курской операции: были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определенные рубежи,

– сказал политик.