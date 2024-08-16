На Курском направлении есть продвижение, на Покровском и Торецком – напряженные бои, – Сырский
Владимир Зеленский рассказал о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он сообщил о ситуации на Курском направлении, а также на Покровском и Торецком направлениях нашего государства.
По словам Сырского, украинские войска продолжают ведение боев и есть продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 километров в сторону врага.
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Зеленский заслушал доклад Сырского
Войска продолжают ведение боев. Есть продвижение на некоторых направлениях от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта продолжаются бои. В целом ситуация контролируемая,
– сообщил генерал-полковник.
На вопрос президента Зеленского относительно обменного фонда Сырский сказал, что продолжают "пополнять" и "в настоящее время идут бои в районе Малой Локни".
"Я надеюсь там будет взято много пленных", – сказал Сырский.
Также он рассказал, что генерал-майор Москалев уже приступил к исполнению обязанностей руководителя комендатуры в Курской области.
Кроме этого, глава государства поинтересовался, есть ли изменения на Востоке нашего государства с утреннего доклада Сырского.
Существенных изменений не произошло. Продолжаются напряженные бои на Покровском и Торецком направлениях,
– сообщил Главнокомандующий ВСУ.