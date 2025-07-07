Посадил за руль автомобиля 8-летнюю дочь: во Львовской области полиция наказала мужчину

Во Львовской области правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который позволял своей 8-летней дочери управлять авто. Ему грозит штраф с лишением права управления транспортными средствами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовщины.

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Что говорят полицейские

Сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 установили личность нарушителя, который позволял своей малолетней дочери управлять авто и снимал это на видео. Им оказался 28-летний житель Львовского района, а за рулем автомобиля находилась его восьмилетняя дочь.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором мужчина позволил управлять малолетней девочке.

Как установили правоохранители, мужчина уже не впервые сажал за руль своего малолетнего ребенка, снимал это на видео и публиковал в социальных сетях,

– объяснили в полиции.

Мужчине грозит штраф в размере 42 500 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от пяти до семи лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

Полицейские на правонарушителя составили административные протоколы за невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей и передачу управления транспортным средством лицу, которое не имеет права управления таким транспортным средством.