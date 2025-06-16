Мобилизованный мужчина выпал из грузовика во время движения: что говорят в полиции

Во Львовской области мобилизованный мужчина выпал из кузова грузового авто во время перевозки на полигон. Он получил травмы и оказался в больнице.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.

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На Львовщине мужчина выпрыгнул из грузовика на ходу

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины, который 12 июня выпрыгнул из машины, которая везла его на учебный полигон ВСУ. Известно, что 31-летний гражданин был мобилизован работниками ТЦК и СП.

Во время перевозки мужчина совершил попытку побега и выпал из кузова грузового автомобиля. Его доставили во львовскую больницу и сообщили в полицию о том, что произошло.

В результате падения пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и в медучреждение попал без сознания.

Правоохранители Яворивского районного отдела полиции установили, что мобилизованным мужчиной является житель Волынской области. По факту его травмирования уже открыто уголовное производство за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Сейчас полицейские выясняют, как происходило событие.

Напомним, подобная история, но с более трагическим окончанием произошла в Киеве. Мужчина, которого мобилизовали на улице, пытался сбежать из буса ТЦК. Он вместе с другим гражданином разбил окно и выскочил из авто. К сожалению, мужчина упал на дорогу и получил несовместимые с жизнью травмы. Выяснением обстоятельств занимается полиция.