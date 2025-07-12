Во Львовской области слышны взрывы: работает ПВО
- Вечером 12 июля во Львовской области работала ПВО через вражеский БпЛА, который направлялся в западном направлении.
- В 21:00 дрон исчез с радаров, вероятно, был сбит, вместо этого обнаружили другой дрон.
Вечером 12 июля во Львовской области слышны взрывы. Работают силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.
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Что известно о взрывах во Львовской области?
Около 20:39 Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии вражеского БПЛА в Николаевском районе Львовской области. Он держал курс на запад.
В 20:45 появилось сообщение о работе ПВО во Львовской области.
Мониторинговые каналы в 20:54 уточнили – БпЛА держит курс на Рудки/Самбор, а затем на Городок.
Около 21:00 дрон исчез с радаров – вероятно, сбит.
Впрочем, уже через 5 минут появилась информация о новом дроне. По состоянию на 21:15 он двигался мимо Жовквы.
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Что известно об атаке БпЛА и ракет на Львов утром 12 июля?
- Известно о 12 пострадавших в результате атаки, среди которых 11-летний парень. Трех человек госпитализировали, а все остальные получили помощь на местах.
- Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах.
- Повреждены 51 дом (528 квартир), выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания – 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице.
- Также повреждены 19 машин и 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.
- По данным комиссии по чрезвычайным ситуациям, 28 человек нуждаются в отселении. Это жители поврежденных домов на улице Елены Степановны и Митрополита Андрея.
- Движение транспорта на улице Митрополита Андрея восстановлено. Троллейбусы №22 и №30 снова ездят своими стандартными маршрутами.
- По состоянию на 06:26 все пожары в городе ликвидированы. Привлекались 55 спасателей и 15 единиц техники.
- Садовый сообщил о первых расселенных жителях, чьи дома пострадали. Среди них – 19 человек, из которых 14 взрослых, 5 детей, собака и кот. Временное жилье предоставили гостиницы Таурус, Оптима Медиваль, Днестр и хостел Жемчужина.
- Часть Железнодорожного района временно осталась без интернета. Так, по состоянию на утро 12 июля "Астра" восстановила услуги примерно для 60% абонентов, потерявших связь из-за обстрелов. Компания предупредила, что полное восстановление займет время. В районе, где произошел прилет, размещался стык магистральных кабелей.
- Кроме того, из-за обстрелов у части абонентов не работает телевидение. Предварительно, "Астра" обещает полностью восстановить интернет и ТВ до 22:00 12 июля.