Во Львовской области слышны взрывы: работает ПВО

Вечером 12 июля во Львовской области слышны взрывы. Работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича.

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Что известно о взрывах во Львовской области?

Около 20:39 Воздушные силы ВСУ сообщили о присутствии вражеского БПЛА в Николаевском районе Львовской области. Он держал курс на запад.

В 20:45 появилось сообщение о работе ПВО во Львовской области.

Мониторинговые каналы в 20:54 уточнили – БпЛА держит курс на Рудки/Самбор, а затем на Городок.

Около 21:00 дрон исчез с радаров – вероятно, сбит.

Впрочем, уже через 5 минут появилась информация о новом дроне. По состоянию на 21:15 он двигался мимо Жовквы.

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Что известно об атаке БпЛА и ракет на Львов утром 12 июля?