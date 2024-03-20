На месте прилета в Харькове вспыхнул очень большой пожар: есть пострадавшие

Российские военные 20 марта атаковали Харьков. Известно, что на месте прилета вспыхнул очень большой пожар. Также поступила информация о пострадавших.

Подробнее о ситуации рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов. Его сообщение в телеграме появилось в 13:34.

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Что известно об атаке Харькова

Как отметил мэр города, в результате удара по Харькову, который враг совершил 20 марта, есть пострадавшие. Он добавил, что уточняется их количество и степень ранений.

Кроме того, на месте "прилета" вспыхнул очень большой пожар. Игорь Терехов добавил, что на месте работают все соответствующие службы, а также волонтеры.

Обратим внимание на сообщение от главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, которое появилось в 13:14. Он написал, что российские военные в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Тогда он сообщал, что под завалами могут быть люди. И добавил, что все профильные службы работают на месте.

Сам Игорь Терехов о том, что в Харькове прогремел взрыв сообщил в 12:58 на своем официальном телеграм-канале.