На месте взрыва в Киеве обнаружили тела 2 погибших

В Киеве посреди дня прогремел взрыв на территории автотранспортного предприятия. Власти столицы сообщили о двух погибших.

Спасатели заявили, что сообщение о взрыве на улице Васильковской в Голосеевском районе получили в 10:12 8 сентября.

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Что известно о погибших в результате взрыва

Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте,

– заявили в Киевской городской военной администрации в 10:49 8 сентября.

Ориентировочно в 10:37 городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе столицы на территории АТП произошел взрыв пока неизвестного происхождения.

"Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет. Под завалами могут быть люди. Экстренные службы уже работают на месте", – написал Кличко.

Рятувальники показали фото з місця вибуху

В Киевской городской военной администрации рассказали, что сейчас им известно о взрыве неизвестного происхождения.

Однако установили, что двухэтажное здание 40 на 100 метров было частично разрушено. Пожар не вспыхнул.