На место отправились около 20 машин скорой: из-за взрыва возле Житомира может быть много раненых

В среду, 2 июля, около 18:00 на одной из автозаправочных станций на восточной окраине Житомира произошел взрыв. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Детали рассказал директор "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Житомирского областного совета Виктор Гринев.

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Что известно о пострадавших

Полиция подтвердила инцидент вблизи села Березина Глыбочицкой общины – точное место взрыва еще устанавливают, повреждена автозаправочная станция.

Известно о госпитализации 2 женщин: одной – в областную больницу, другой – во вторую городскую.

Предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва. На место происшествия отправились около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе,

– рассказал Гринев.

К слову, на месте происшествия работают специалисты ГСЧС, полиция и медики. На трассе в сторону Киева зафиксирована пробка.

Кроме того, в СМИ пишут о возгорании автобуса и нескольких домов. В то же время председатель Глыбочицкой общины Сергей Сокальский сообщил, что, по предварительной информации, взрыв прогремел на складе промышленного предприятия.