В Киеве затруднено движение через мост Патона

25 февраля 2023, 15:25
Читати новину українською

Источник:

Патрульная полиция Киева

В Киеве 25 февраля на мосту Патона наблюдается затрудненное движение. Все из-за ДТП.

Движение через мост затруднено в обоих направлениях. Об этом сообщили правоохранители.

К теме Как в Киеве тренируются вести возможную оборону города: увлекательные кадры

Внимание! Движение через мост Патона – осложнено из-за ДТП в обоих направлениях,
– говорится в сообщении.

Правда, подробности аварии правоохранители не сообщают. Местные СМИ информируют об огромных пробках на мосту.

Последние ДТП в Киеве

  • Возле детской больницы "Охматдет" в столице 9 февраля произошло жуткое ДТП с участием скорой. Джип влетел в карету скорой помощи, после чего перевернулся на бок. Скорая везла младенца на операцию. Известно, что ребенок и еще пять человек пострадали. Информации о погибших не было.
  • Тройное ДТП произошла в Киевской области 21 января – на блокпосте. Автомобиль Skoda на скорости протаранил Opel, а тот ударил стоявший на обочине BMW. В результате аварии водитель Opel получил ранения. Его забрали в больницу с переломом ребра.
  • 1 декабря в Киеве столкнулись пять автомобилей. Это произошло на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом. Из-за аварии также образовался сильная пробка.

Автор: Ольга Музика