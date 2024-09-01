На направлении главного удара врага ситуация сложная, – Сирский

Главнокомандующий ВСУ отчитался о ситуации на фронте. По его словам, на направлении главного удара российской армии ситуация сложная.

Однако он заверил, что все необходимые решения на всех уровнях принимаются без проволочек. Об этом он сообщил утром 1 сентября.

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Сырский о ситуации на фронте

На направлении главного удара врага ситуация сложная,

– говорится в сообщении.

По словам главнокомандующего ВСУ, все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений.

Сырский отметил, что несмотря на то, что у противника есть преимущество в количестве вооружения и людей, благодаря нашим воинам, враг несет ощутимые потери.

"Борьба за Украину продолжается", – резюмировал он.