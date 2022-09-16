В оккупированной Донецкой области из банкоматов массово исчезают наличные

В банкоматах на территории квазиреспублики в Донецкой области массово исчезают наличные. Похоже, что новости об успехах ВСУ на фронте сильно напугали оккупантов.

Боевики бегут из Донецка

Вероятно, наличные из банков уже вывезли. Оккупанты хотят успеть убраться прочь, пока не придут украинские военные.

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Кроме того, оккупационные верхушки вывозят награбленные годами вещи военной техникой, а также на машинах мчс. Используют россияне и железную дорогу.

А что случилось, вата? Не верите во вторую армию бомжей? Но это еще ничего, представьте искривленные морды ваты, когда у них перед носом кто-то "покурит" на Крымском мосту, и он станет не пригодным для побега,

– отметили в СтратКоме ВСУ.

В Горловке не осталось мужчин

Украинская разведка сообщила, что во временно оккупированной Горловке не осталось мужчин призывного возраста. Они практически исчезли. А все потому, что российские военные пытаются мобилизовать всех. Теперь враг не может выполнить приказ о 6 тысячах новобранцев с оккупированных территорий.

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Сейчас в городе остались только женщины, дети и пожилые люди. В то же время мужчины из Горловки, мобилизованные в состав 9 отдельного полка морской пехоты 1 армейского корпуса оккупационных войск, перестали выходить на связь. Это произошло после того, как они отказались участвовать в боевых действиях.

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