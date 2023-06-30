На улицах лежат трупы людей, – Гуменюк об оккупированной Херсонщине

Почти месяц прошел после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Ситуация на оккупированной Херсонской области до сих пор остается тяжелой после наводнения. Сложно получить какую-то информацию, а та, которая есть – шокирует.

Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Оккупанты не допустили международную миссию – Организацию Объединенных Наций.

Читайте также: Затоплены, но несокрушимы: как херсонцы пережили первые дни после подрыва Каховской ГЭС

"Ситуация там крайне тяжелая и преступление фактически произошло и против мирного населения. То преступление, которого нет в международном праве, а именно определение "экоцид", но есть преступление против местного населения – преступление в отношении нарушения международного гуманитарного права", – отметила Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк рассказала о последствиях подрыва оккупантами Каховской ГЭС: смотреть видео

Трупы людей никто не убирает

Как отметила Наталья Гуменюк, есть непроверенная информация об огромном количестве погибших людей после подрыва Каховской ГЭС. Оккупанты не убирают трупы людей – развивается массовая инфекция.

На улицах, где отошла вода, лежат трупы людей и никто их не убирает. Очень тяжелая ситуация разворачивается вокруг гигиены, то есть в ее отсутствия, нет питьевой воды. Россияне очень хотели увидеть те самые "натовские" биолаборатории, теперь они имеют такую возможность, сейчас страдают кишечными инфекциями,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Последнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС

14 июня спасатели откачали более 21 тысячи тонн воды из 84 домов и подвалов. Кроме того, спасатели подвозят гражданам питьевую и техническую воду, продукты питания и вещи первой необходимости.

18 июня на одном из пляжей Ялты вынесло тело утонувшего кабана. Вероятно, животное погибло из-за подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв Каховской ГЭС российскими военными сильно навредил оккупантам. Кроме того, что вода смыла первую линию обороны противника, подразделения России начали терять боеспособность из-за холеры.