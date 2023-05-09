Остальные – покоятся в Украине: в Москве на параде было наименьшее за 15 лет количество военных

Несмотря на отмену празднований 9 мая в ряде городов России, в столице самой страны-агрессора парад решили провести. Однако вместо помпезности, которую выставляли на показ не один год подряд, парад Победы в этом году показал лишь истощение российской армии спустя более года полномасштабной войны против Украины.

И говорится не только о более скромном за предыдущие годы количестве вооружения и отсутствии самолетов, но и о количестве самих военных на праздновании 9 мая. Как отметили российские СМИ, в этом году их было всего около 8 тысяч, сообщает 24 Канал.

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Минимальное количество военных

Такое минимальное количество военных на параде в стране, идеология которой едва не построена вокруг милитаристской основы, видели 15 лет назад, в 2008-м. И это при том, что сначала в "министерстве войны" России сообщали об участии по меньшей мере 10 тысяч военных.

Стоит отметить, что даже в первом параде во время так называемой "спецоперации", а также в "ковидный" 2020-й год военных на праздновании было больше. Так, на Красную площадь вышли:

в 2022 году – 11 тысяч военных,

в 2020 году, когда парад перенесли из-за пандемии, 14 тысяч военных.

Также в 2023 году не досчитались парадные расчеты сразу нескольких военных соединений, которые еще год назад топтали мостовую перед Кремлем. В частности, не было военнослужащих:

4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии,

2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии,

27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской бригады,

45-й отдельной инженерной бригады.

Как отметили в российских же СМИ, 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия участвовала в войне против Украины. Она находилась на Харьковском направлении осенью 2022 года, в то время как Украина совершила масштабное контрнаступление. О серьезных потерях, понесенных российскими силами, тогда сообщали и в Forbes, и в Институте изучения войны.

Жалкий показ техники

Кроме живой силы, из-за войны в Украине и искусной работы ВСУ, не доехало и большое количество военной техники. В частности, не было современных танков, БТР, БМП, самолетов и другой техники.

Любителям "победобесия" показали бронированные автомобили "Тигр", "Урал", "КамАЗ", ракетные комплексы "Искандер", С-400, "Ярс", БТР "Бумеранг". Скромно было и с танками, ведь на обозрение публики вывели только один Т-34.

В прошлом году, когда захватчики страны-агрессора не оставляли надежд вот-вот "позавтракать в Киеве", на парад вывели гораздо больше военной техники. Среди нее было 20 танков (Т-72, "Армата", Т-90), 10 БМП, 5 БРР-82А, 13 БТР, 10 БМД-4М. Также в 2022 году перед Кремлем можно было увидеть 6 "Искандеров", 4 комплекса "Бук-М3", 4 "Тор-М2", 8 ракетных установок С-400, 8 гаубиц "Мста-С", 3 "Ярсы", 7 машин "Торнадо-Г", 7 "Тайфун-К", 3 "Тайфун-ВДВ", 6 "Тигр-М", 9 роботехнических комплексов "Уран-М" и 4 машины "Урал-63704".

И при всем этом "величии" диктатор Путин выступил с традиционными абсурдными заявлениями. Мол, сегодня совершается "новый поход" Запада на Россию с использованием "неонацистской нечисти со всего мира", однако Россия, конечно же, "победит".