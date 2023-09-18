В Болгарии обнаружили обломки беспилотника во время ночной атаки России

Ночью 18 сентября, когда Россия атаковала Украину, в Болгарии обнаружили обломки беспилотника. Обломки дрона обнаружили на черноморском побережье.

Минобороны Болгарии сообщило, что задействовало модульный отряд после того, как была обнаружена часть беспилотника. По предварительным данным, дрон нес объект, похожий на боеприпас.

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К беспилотнику была прикреплена минометная мина

Объект был обнаружен ночью 18 сентября в районе лодочного причала в Тюленово.

Модульный отряд по обезвреживанию боеприпасов на Варненской военно-морской базе был задействован сегодня рано утром после сообщения об обнаруженной части беспилотника с прикрепленным к нему предметом, напоминающим боеприпас. Объект был обнаружен сегодня ночью в районе лодочного причала в Тюленово,

– говорится в сообщении Министерства обороны Болгарии.

Впоследствии спецгруппа Болгарии обезвредила боеприпас, который нашли вместе с обломками. Они обнаружили, что к дрону была прикреплена минометная мина калибра 82 мм. Ее взорвали. Больше деталей в Минобороны – не сообщили.

Официальной информации о происхождении беспилотника и предположений как он попал на территорию Болгарии пока нет. Неизвестно, дрон упал с воздуха, или его смыло течением.

Отметим, что Тюленово расположено на черноморском побережье, на северо-востоке страны в 60 километрах от Варны. Ближайший большой румынский город – Констанца в 75 километрах к северу.

Измаил, портовую инфраструктуру которого атакует российская армия, расположен в 210 километрах к северу от Тюленового.

Ранее обломки российских "Шахедов" упали в Румынии

Российские военные в сентябре продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины на Юге. Во время атак оккупантов несколько раз обломки российских дронов падали на территории Румынии.

В ответ на угрозу в приграничных с Украиной районах Румынии усиливают меры защиты, в частности обустраивают укрытие, а также налаживают оповещения населения.

В НАТО заявили, что нет информации, которая указывала бы на любое умышленное нападение России на территорию Румынии. В то же время Бухарест отмечает, что готов сбивать российские дроны, которые будут представлять угрозу их стране.