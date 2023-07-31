На побережье у Стамбула нашли почти 3 десятка неразорванных снарядов: пляж закрыли

В турецком туристическом районе Шиле в окрестностях Стамбула временно закрыли пляж Софулар. Там на побережье обнаружили почти 30 неразорванных артиллерийских снарядов.

В частности, об этом рассказали в губернаторстве Стамбула. Однако никаких официальных комментариев по поводу происхождения снарядов пока нет.

Интересно Настоящая опасность, – Черник назвал самую большую подлость, на которую может пойти Россия в Черном море

На пляже обнаружили артиллерийские снаряды

На побережье Черного моря в турецком туристическом районе Шиле 30 июля обнаружили 28 неразорванных снарядов. Пляж временно закрыт из-за неблагоприятной погоды, которая мешала дайверам его проверить.

По информации NTV, в подразделении военно-морских сил Турции рассказали, что обнаруженые на побережье объекты действительно являются артиллерийскими снарядами.

Человек, входивший в море на общественном пляже Софулар в Шиле, заметил в море неразорванные артиллерийские снаряды, о чем были извещены подразделения жандармерии,

– говорится в сообщении.

На побережье обнаружили почти 30 снарядов / Фото NTV

Власти Стамбула также рассказали, что получили сообщение о взрывоопасных предметах неизвестного происхождения.

"В результате анализа изображений, проведенного Командованием подводной обороны (SAS) Военно-морских сил, было установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. 30 июля в 10:00 командой Командования подводной обороны было совершено погружение, в указанном месте было обнаружено по меньшей мере 28 боеприпасов", – отметили в губернаторстве.

Водолазы уже достали на поверхность 8 из обнаруженных боеприпасов. Они были переданы Командованию группы подводной обороны для идентификации и уничтожения.

"Команды SAS продолжают проводить сканирование местности в этом районе. Уничтожение обнаруженных боеприпасов произойдет в среду, 2 августа, после принятия необходимых мер безопасности", – говорится в сообщении.

Снаряды находились на глубине 1-1,5 метра и на расстоянии 10 метров от берега. Как они там оказались, правоохранители еще устанавливают. По всей вероятности, боеприпасы могло вынести течением с Юга Украины или украинского побережья Черного моря.

Стоит прочесть Россия может готовить атаку в Черном море, чтобы обвинить Украину, – ЦРУ

Россия готовит "операцию под чужим флагом" в Черном море

Накануне спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, ссылаясь на разведывательные данные, сообщил о подготовке Россией "операции под чужим флагом" в Черном море.

У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они (россияне – 24 Канал) могут готовить операцию под чужим флагом,

– заметил чиновник.

По его словам, вероятная атака России может быть составной частью "голодных игр", в которые она играет после отказа продлить зерновую сделку.