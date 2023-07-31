Зокрема, про це розповіли у губернаторстві Стамбула. Проте жодних офіційних коментарів щодо походження снарядів поки немає.

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На пляжі знайшли артилерійські снаряди

На узбережжі Чорного моря у турецькому туристичному районі Шиле 30 липня виявили 28 нерозірваних снарядів. Пляж тимчасово закрили через несприятливу погоду, яка заважала дайверам його перевірити.

За інформацією NTV, у підрозділі військово-морських сил Туреччини розповіли, що об'єкти, які виявили на узбережжі, дійсно є артилерійськими снарядами.

Людина, яка входила в море на громадському пляжі Софулар у Шиле, помітила в морі нерозірвані артилерійські снаряди, про що було сповіщено підрозділи жандармерії,

– мовиться у повідомленні.

На узбережжі знайшли майже 30 снарядів / Фото NTV

У владі Стамбула також розповіли, що отримали повідомлення про вибухонебезпечні предмети невідомого походження.

"У результаті аналізу зображень, проведеного Командуванням підводної оборони (SAS) Військово-морських сил, було встановлено, що підозрілі об'єкти є артилерійськими снарядами. 30 липня о 10:00 командою Командування підводної оборони було здійснено занурення, у зазначеному місці було виявлено щонайменше 28 боєприпасів", – зауважили у губернаторстві.

Водолази вже дістали на поверхню 8 з виявлених боєприпасів. Їх передали Командуванню групи підводної оборони для ідентифікації та знищення.

"Команди SAS продовжують проводити сканування місцевості в цьому районі. Знищення виявлених боєприпасів відбудеться в середу, 2 серпня, після вжиття необхідних заходів безпеки", – мовиться у повідомленні.

Снаряди перебували на глибині 1 – 1,5 метра та на відстані 10 метрів від берега. Як вони там опинилися, правоохоронці ще встановлюють. Цілком ймовірно, що боєприпаси могло винести течією з Півдня України чи українського узбережжя Чорного моря.

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Росія готує "операцію під чужим прапором" у Чорному морі

Напередодні речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, посилаючись на розвідувальні дані, повідомив про підготовку Росією "операції під чужим прапором" у Чорному морі.

У нас є інформація, яка дозволяє припустити, що вони (росіяни – 24 Канал) можуть готувати операцію під чужим прапором,

– зауважив посадовець.

За його словами, ймовірна атака Росії може бути складовою "голодних ігор", у які вона грає після відмови продовжити зернову угоду.

Зверніть увагу! Про можливу операцію Росії у Чорному морі також повідомляв директор ЦРУ Вільям Бернс.