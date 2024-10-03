Тревога почти 12 часов: враг атаковал Полтавщину десятками дронов, какие последствия
3 октября 2024, 09:02Читати новину українською
Источник:Филипп Пронин
В ночь на 3 октября оккупанты запустили на Полтавскую область десятки "Шахедов". Воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.
Об этом сообщил Филипп Пронин в своем телеграм-канале. Председатель Полтавской ОВА рассказал, какие последствия этой вражеской атаки.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Атака "Шахедами" на Полтавщину сегодня
Чиновник рассказал, что этой ночью оккупанты атаковали область десятками дронов. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей.
Пронин сообщил, что обломками дронов повредило 6 зданий коммерческого назначения в Лубенском районе. Между тем в Кременчугском – кровлю хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду.
Сколько "Шахедов" сбили ночью 3 октября
- В ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 105 "Шахедами".
- ПВО сбила 78 "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
- Один беспилотник полетел в направлении Беларуси. Также, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ, 23 вражеских БПЛА локально потеряны в разных регионах Украины.