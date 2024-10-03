Тревога почти 12 часов: враг атаковал Полтавщину десятками дронов, какие последствия

3 октября 2024, 09:02
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Автор: Юлия Мурина

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Филипп Пронин

В ночь на 3 октября оккупанты запустили на Полтавскую область десятки "Шахедов". Воздушная тревога продолжалась почти 12 часов.

Об этом сообщил Филипп Пронин в своем телеграм-канале. Председатель Полтавской ОВА рассказал, какие последствия этой вражеской атаки.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака "Шахедами" на Полтавщину сегодня

Чиновник рассказал, что этой ночью оккупанты атаковали область десятками дронов. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей.

Пронин сообщил, что обломками дронов повредило 6 зданий коммерческого назначения в Лубенском районе. Между тем в Кременчугском – кровлю хозяйственной постройки, остекление в жилом доме и детском саду.

Сколько "Шахедов" сбили ночью 3 октября

  • В ночь на 3 октября оккупанты атаковали Украину 105 "Шахедами".
  • ПВО сбила 78 "Шахедов" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
  • Один беспилотник полетел в направлении Беларуси. Также, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ, 23 вражеских БПЛА локально потеряны в разных регионах Украины.