Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и Харьковщине

В ночь на 8 июня российские захватчики снова запустили на Украину "Шахеды". На Полтавщине прогремел взрыв. В Харьковской области работает ПВО.

О вражеских дронах-камикадзе предупреждали Воздушные силы. Местные телеграм-каналы пишут о взрывах на Полтавщине, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке "Шахедами" 8 июня

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В 23:42 военные сообщили, что на Сумщине и Харьковщине угроза ударных БпЛА.

Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы!

– заявили в Воздушных силах в 00:10.

Уже через несколько минут местные телеграм-каналы написали, что в Полтавской области прогремел взрыв. Позже в сети сообщили, что на Харьковщине работает ПВО.

Заметим, что по состоянию на 00:35 официальной информации от местных властей нет. Мониторинговые сообщества пишут, что "Шахеды" в Харьковской области уже якобы не фиксируется. Однако, тревога продолжается. Кроме того, Воздушные силы заявляли о пусках КАБ тактической авиацией врага на Харьковщине.

Россия атаковала Украину ночью 7 июня