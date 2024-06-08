Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и Харьковщине

8 июня 2024, 00:21
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В ночь на 8 июня российские захватчики снова запустили на Украину "Шахеды". На Полтавщине прогремел взрыв. В Харьковской области работает ПВО.

О вражеских дронах-камикадзе предупреждали Воздушные силы. Местные телеграм-каналы пишут о взрывах на Полтавщине, передает 24 Канал.

Обратите внимание Взрывы в Одессе и Староконстантинове, пожар в Киевской области: главное о ночной атаке Украины 7 июня

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно об атаке "Шахедами" 8 июня

В 23:42 военные сообщили, что на Сумщине и Харьковщине угроза ударных БпЛА.

Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы!
заявили в Воздушных силах в 00:10.

Уже через несколько минут местные телеграм-каналы написали, что в Полтавской области прогремел взрыв. Позже в сети сообщили, что на Харьковщине работает ПВО.

Заметим, что по состоянию на 00:35 официальной информации от местных властей нет. Мониторинговые сообщества пишут, что "Шахеды" в Харьковской области уже якобы не фиксируется. Однако, тревога продолжается. Кроме того, Воздушные силы заявляли о пусках КАБ тактической авиацией врага на Харьковщине.

Россия атаковала Украину ночью 7 июня

  • В ночь на 7 июня агрессор нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-95МС, атаковал "Шахедами".
  • В целом враг применил 5 крылатых ракет воздушного базированияХ-101/Х-555 и 53 ударные БПЛА "Shahed-131/136".
  • Командующий Воздушных сил сообщил, что защитники неба сбили 48 дронов и 5 крылатых ракет в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.
Автор: Юлія Муріна