Россия атакует "Шахедами": взрывы прогремели на Полтавщине и Харьковщине
В ночь на 8 июня российские захватчики снова запустили на Украину "Шахеды". На Полтавщине прогремел взрыв. В Харьковской области работает ПВО.
О вражеских дронах-камикадзе предупреждали Воздушные силы. Местные телеграм-каналы пишут о взрывах на Полтавщине, передает 24 Канал.
Обратите внимание Взрывы в Одессе и Староконстантинове, пожар в Киевской области: главное о ночной атаке Украины 7 июняКстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что известно об атаке "Шахедами" 8 июня
В 23:42 военные сообщили, что на Сумщине и Харьковщине угроза ударных БпЛА.
Вражеский БПЛА на Полтавщине в направлении Полтавы!
– заявили в Воздушных силах в 00:10.
Уже через несколько минут местные телеграм-каналы написали, что в Полтавской области прогремел взрыв. Позже в сети сообщили, что на Харьковщине работает ПВО.
Заметим, что по состоянию на 00:35 официальной информации от местных властей нет. Мониторинговые сообщества пишут, что "Шахеды" в Харьковской области уже якобы не фиксируется. Однако, тревога продолжается. Кроме того, Воздушные силы заявляли о пусках КАБ тактической авиацией врага на Харьковщине.
Россия атаковала Украину ночью 7 июня
- В ночь на 7 июня агрессор нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины со стратегической авиации, в частности, бомбардировщиков Ту-95МС, атаковал "Шахедами".
- В целом враг применил 5 крылатых ракет воздушного базированияХ-101/Х-555 и 53 ударные БПЛА "Shahed-131/136".
- Командующий Воздушных сил сообщил, что защитники неба сбили 48 дронов и 5 крылатых ракет в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.