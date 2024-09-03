В Полтавской области прогремели взрывы: туда направлялась ракета
Утром 3 сентября в Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракете.
Так, взрывы в области прогремели около 09:10. Что уже известно о российской атаке на Полтавщину сегодня, передает 24 Канал.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Взрывы на Полтавщине 3 сентября
В 09:09 Воздушные силы предупредили, что в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области ракетная опасность.
Ракета курсом на Полтаву!
– отметили военные.
Уже через несколько минут "Суспільне" написало, что были слышны звуки двух взрывов.
Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.
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В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте
Заметим, что около 09:40 мощный взрыв прогремел и в Одессе. Воздушные силы также сообщили о ракетной опасности.