В Полтавской области прогремели взрывы: туда направлялась ракета

Утром 3 сентября в Полтавской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракете.

Так, взрывы в области прогремели около 09:10. Что уже известно о российской атаке на Полтавщину сегодня, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Взрывы на Полтавщине 3 сентября

В 09:09 Воздушные силы предупредили, что в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской области ракетная опасность.

Ракета курсом на Полтаву!

– отметили военные.

Уже через несколько минут "Суспільне" написало, что были слышны звуки двух взрывов.

Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

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В каких областях объявили тревогу: смотрите на карте

Заметим, что около 09:40 мощный взрыв прогремел и в Одессе. Воздушные силы также сообщили о ракетной опасности.